MotoGP-Training! Alex Marquez schnellster in Portimao

Alex Marquez war im ersten MotoGP-Training in Portimao der Schnellste. Der Gresini-Ducati-Pilot setzte sich vor Marco Bezzecchi und Jack Miller durch. Superbike-Vizeweltmeister Nicolo Bulega beendete sein erstes offizielles MotoGP-Training auf Platz 14.

Alex Marquez war im ersten freien Training für den Großen Preis von Portugal in Portimao der Schnellste. Der Gresini-Ducati-Pilot drehte in FP1 eine Bestzeit von 1:39.145 Minuten und setzte sich damit vor Marco Bezzecchi auf Aprilia (+0.196) und Jack Miller auf Yamaha (+0.233) durch.

Bulegas solides MotoGP-Debüt

Nicolo Bulega beendete sein erstes offizielles MotoGP-Training auf Platz 14. Der Ersatzfahrer für den verletzten Marc Marquez zeigte eine beachtliche Leistung in seinem Debüt. Der Ducati-Pilot aus der Superbike steigerte sein Tempo über 21 Runden und lieferte eine solide Vorstellung ab.

Unterschiedliche Teamstrategien

Ein wichtiges Detail der Trainingseinheit waren die unterschiedlichen Reifenstrategien. Bulega fuhr seine schnellste Runde auf einem neuen Reifensatz, während Teamkollege Francesco Bagnaia auf gebrauchten Reifen unterwegs war. Dies deutet auf unterschiedliche Arbeitsprogramme innerhalb des Ducati-Teams hin.

Spannendes Mittelfeld

Johann Zarco auf LCR Honda und Pol Espargaro auf KTM komplettierten die Top 5. Pedro Acosta und Fermin Aldeguer fuhren in die Top 10, während Fabio Quartararo auf Yamaha nur Platz 11 belegte. Die Session deutet auf ein spannendes Rennwochenende in Portimao hin.

Termine für Portimao-GP

Samstag, 8. November:

11:40 Uhr: Qualifying MotoGP

Qualifying MotoGP 15:30 Uhr: Sprint MotoGP

Sonntag, 9. November:

14:00 Uhr: Rennen MotoGP LIVE

Das Portiamo-GP-Weekend live auf ServusTV.