Yamaha testet neuen V4-Motor: Kommt jetzt die Wende?

Yamaha testete den neuen V4-Motor in Barcelona. Jetzt nimmt die Werksmannschaft Kurs auf 2027!

Beim jüngsten privaten Test beim "Circuit de Catalunya" in Barcelona wurde die Yamaha-M1 mit V4-Motor erneut eingesetzt. Testfahrer Augusto Fernández (27) und MotoGP-Veteran Andrea Dovizioso (39) nutzten die Gelegenheit, um die neue Topentwicklungsstufe ausgiebig zu prüfen.

Aus Inline-4 wird V4

Bereits letztes Jahr im September bestätigte der ehemalige Yamaha-Motor-Racing-Boss Lin Jarvis, dass ein V4-Motor in Arbeit sei. Seit Suzuki 2022 aus der Motorrad-Königsklasse ausgestiegen ist, sind die Japaner aus Iwata der einzige Hersteller mit einem Reihenvierzylinder. Es ist die technische Antwort auf die seit 2023 spätestens führenden V-Maschinen im Feld und zur Vorbereitung auf das neue Reglement 2027.

Bei einem weiteren privaten Valencia-Test im April knatterte die erste V4 Yamaha-M1 erstmals über einen Kurs und brachte Schwung in das Projekt. Im Test in Barcelona wurde die V4-Konfiguration weiterentwickelt. Während Fernández und Dovizioso an der neuen Technik arbeiteten, fuhren die Pramac-Satellitenfahrer Jack Miller (30) und Miguel Oliveira (30) weiterhin mit dem traditionellen Inline-Vierzylinder - verständlich, wenn der Vergleich zum alten Konzept gezeigt werden soll.

V4 bringt Power-Schub

Der Unterschied zwischen V4 und Inline-4 ist klar: Schnellere Beschleunigung aus Kurven und höhere Spitzenleistung dank kürzerer, leichterer Kurbelwelle, ein klarer technischer Vorteil im Rennen. Yamaha hofft, hiermit die Lücke zu anderen Herstellern endgültig zu schließen.

Schon seit längerer Zeit dominieren V4-Motoren. Eine Inline-Klasse konnte zuletzt 2022 (Alex Rins, Suzuki) gewinnen.

Yamaha heizt die MotoGP mächtig ein und setzt ein klares Statement für den Weg in die Zukunft. Wenn die ersten Testdaten stimmen, könnten die Japaner 2026 erstmals zur V4-Ära ansetzen. Für 2027, mit neuem Reglement und der Verpflichtung von Superbike-Star Toprak Razgatlıoğlu (28), ist Yamaha damit bestens gerüstet.