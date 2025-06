Getriebe-Drama! Tänak siegt bei Akropolis-Rallye

Riesenjubel bei Hyundai: Ott Tänak (37) gewinnt die legendäre Akropolis-Rallye, trotz banger Minuten am Ende. Toyota-Star Sébastien Ogier (41) muss sich diesmal geschlagen geben.

Der Este Ott Tänak (37) hat am Sonntag die Akropolis-Rallye in Griechenland gewonnen und damit ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Tänak bescherte Hyundai den ersten Erfolg in dieser Saison und beendete zugleich die Siegesserie von Sébastien Ogier (41), der zuletzt zweimal triumphiert hatte.

Diesmal musste sich der Franzose im Toyota mit Rang zwei und einem Rückstand von 32,8 Sekunden zufriedengeben. Tänaks Stallkollege Adrien Fourmaux (30) sicherte sich den dritten Platz auf dem Podest.

Nervenkrimi: "Wir dachten, wir schaffen es nicht"

Für Tänak war es ein Sieg am Limit. Im Ziel sprach der 37-Jährige offen über große Sorgen in den letzten Prüfungen. "Ich war sehr besorgt, um ehrlich zu sein. Wir haben nicht gedacht, dass wir die Prüfung beenden können", sagte er nach der Zieldurchfahrt mit Blick auf massive Getriebeprobleme.

In der Fahrerwertung führt weiter der Brite Elfyn Evans (Toyota) mit 150 Punkten vor Ogier (141) und Tänak (138). In drei Wochen geht es mit Tänaks Heim-Rallye in Estland weiter, dem achten von zehn WM-Läufen.