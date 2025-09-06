Toprak pulverisiert Rekord! Pole und Sieg in Frankreich

Toprak Razgatlioglu hat in Magny-Cours einen perfekten Renntag hingelegt. Der BMW-Pilot pulverisierte im Superpole den Rundenrekord mit 1:34,930 Minuten und holte sich dann im Rennen seinen neunten Sieg - gleichauf mit Jonathan Reas Rekord.

Toprak Razgatlioglu zeigte in Magny-Cours eine komplette Dominanz. Der BMW-Pilot hatte sich bereits im Superpole mit einer beeindruckenden Rundenzeit von 1:34,930 Minuten die Pole Position gesichert und dabei den Rundenrekord pulverisiert. Im Rennen setzte der Türke dann noch einen drauf und holte sich seinen neunten Sieg auf dem französischen Circuit. Damit zieht er mit Jonathan Reas Rekordbilanz gleich.

Bimota feiert Comeback

Nicolo Bulega sicherte sich auf Ducati den zweiten Platz und holte das 500. Podium für Italien in der WorldSBK. Alex Lowes erzielte mit Platz drei für Bimota das erste Trockenpodium seit Hockenheim Rennen 2 im Jahr 1989. Der Brite bescherte der legendären Marke damit das 24. Podium ihrer Geschichte.

Saisonbestleistungen für Sofuoglu und Rinaldi

Bahattin Sofuoglu erzielte nach Start von Platz 21 mit Rang zehn sein erstes Top-10-Resultat in seiner Rookie-Saison. Sergio Garcia holte in seinem ersten Honda-Rennen Punkte auf Platz elf. Michael Rinaldi erreichte mit Platz zwölf sein bestes Saisonergebnis.

Dramatische Stürze überschatten Rennen

Hinter den Top drei lieferten sich Alex und Sam Lowes ein packendes Bruder-Duell. Sam Lowes stürzte in Runde 19 in Kurve 13 und fiel auf Platz neun zurück. Das Rennen wurde von mehreren Stürzen überschattet. Bereits in Runde 1 landeten Yari Montella, Alvaro Bautista, Jonathan Rea, Xavi Vierge und Andrea Iannone in Kurve 13 im Kiesbett.

Das zweite Rennen in Magny-Cours findet am Sonntag statt.