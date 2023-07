Zu wild gejubelt: Norris zerstört Verstappens Ungarn-Pokal

Hamilton stiehlt Verstappen in Ungarn die Show Nichts wurde es in Ungarn aus der sechsten Pole Position in Folge für WM-Dominator Max Verstappen. Der Red-Bull-Star bleibt vor dem Rennen am Sonntag ohne Bestzeit in Budapest. Die Pole Position geht sensationell an Lewis Hamilton, der die erste Mercedes-Pole der Saison holt.