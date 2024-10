Nach Klatsche: Norweger wollen jetzt Rangnick als Nationaltrainer verpflichten

Ex-Rapidler Jan Aage Fjörtoft wünscht sich offenbar Ralf Rangnick als zukünftigen Fußball-Teamchef seines Heimatlandes Norwegen.

Der aktuelle Cheftrainer Österreichs wäre "perfekt", schrieb Fjörtoft nach der 1:5-Abfuhr von Erling Haaland und Co. gegen die ÖFB-Elf in der Nations League am Sonntag. Noch sitzt Stale Solbakken bei den Norwegern aber im Sattel, Rangnicks bis längstens 2026 laufender ÖFB-Vertrag harrt noch einer Verlängerung.

"Rangnick perfekt"

Rangnick hat seinen Vertrag noch immer nicht verlängert. Wie ich schon gesagt habe: Wenn wir nach Solbakken nicht 'norwegisch' bleiben, wäre Rangnick perfekt. Es ist erstaunlich, was er mit Österreich erreicht hat", schrieb Fjörtoft, 71-facher Nationalspieler (20 Tore) und mit Norwegen 1994 WM-Teilnehmer auf X.

"Die peinlichste Niederlage Norwegens"

Der 57-Jährige, stark beschäftigte Experte und Kommentator u.a. bei diversen TV-Sendern, im vergangenen EM-Sommer etwa bei ServusTV, hatte am Sonntag gemäß seines Protokolls auf X keinen leichten Abend als Zeuge des rot-weiß-roten Kantersiegs. "Die peinlichste Niederlage Norwegens seit den null Punkten beim Eurovision Songcontest", schrieb er. Schon vor der Partie hatte er prophetisch vor dem Doppeltorschützen Marko Arnautovic gewarnt: "Unterschätze Arnautovic nicht, Norwegen. Ein Gamechanger, Matchwinner und Goalgetter."