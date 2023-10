Neuer Job für Hirscher

Salzburgs Touristiker konnten Ex-Skistar Marcel Hirscher für eine neue Kampagne als Tourismus-Botschafter gewinnen.

Salzburg. Das SalzburgerLand präsentierte vor der Saison 2023/24 seine Winterkampagne "Generation Winter". Mit der Aktion soll die nächste Generation für den Wintersport begeistert werden. Mit dem achtfachen Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher wurde ein prominentes Aushängeschild für die Kampagne gefunden. Der Ex-Ski-Star wirbt dabei um junge Skifahrer in den heimischen Wintersportregionen.

© SalzburgerLand Tourismus ×

Skifahren ist nach wie vor das mit Abstand wichtigste Motiv für einen Winterurlaub im SalzburgerLand – und das soll laut den Verantwortlichen auch in Zukunft so bleiben, schreibt die Touristiker in einer Aussendung.

Video mit Marcel Hirscher und der neuen „Generation Winter“

Eines der neuen Kampagnen-Highlights ist ein Video, das gemeinsam mit dem langjährigen SalzburgerLand-Botschafter Marcel Hirscher in dessen Heimat Annaberg-Lungötz gedreht wurde. "Die Idee war, den erfolgreichsten Skifahrer unserer Zeit mit jenen zusammenzubringen, deren großer Traum es ist, einmal in seine Fußstapfen zu treten – und zwar genau dort, wo auch Hirscher seine ersten Spuren in den Schnee zog", erzählt Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft (SLTG).

Hirscher war von der ersten Sekunde an Feuer und Flamme. Es entstand der Plan, die Kinder des Skiclub Annaberg bei einem Training zu überraschen und einen gemeinsamen Tag auf der Piste zu verbringen. "Nur der Trainer wusste Bescheid, für die Kids war es bis zur letzten Sekunde ein Geheimnis. Umso schöner waren die Reaktionen", freut sich Hirscher über das Ergebnis.

Der Tag in Annaberg blieb nicht nur den Kindern, sondern auch der Ski-Legende in Erinnerung. "Es ist immer etwas ganz Besonderes, das Leuchten in den Augen zu sehen, das man selbst als kleiner Knirps verspürt hat", sagt Hirscher. "Als Kind hast du einen so ungetrübten Zugang zum Skisport, bist unbeeinflusst von äußeren Einflüssen, die dir im Laufe einer Profi-Karriere auch einmal den Spaß nehmen können. Diese Freude, diese pure Leidenschaft zu fördern, ist mir heute ein großes Anliegen. Ich bin überzeugt davon, dass du nur so das Größte aus dir herausholen kannst – natürlich mit dem nötigen Willen und der Konsequenz, aber vor allem mit Leidenschaft."

Hirscher: "Leuchten in den Augen ist das Größte!"

SalzburgerLand-Kampagne startet nächste Woche im TV

Das "Helden von Morgen"-Video mit Marcel "ergänzt und akzentuiert unsere Winter-Kampagne insbesondere in Online- und Social-Media-Kanälen", verrät Bauernberger. "Aber es ist natürlich nicht unser einziges Kampagnen-Highlight. Wir starten ab kommender Woche mit einer TV-Kampagne in den wichtigsten Herkunftsmärkten Deutschland und Österreich." Hierzulande wird der "Generation Winter"-TV-Spot, der ebenfalls mit Marcel Hirscher gedreht wurde und der schon im vergangenen Jahr sehr erfolgreich lief, u.a. auf ORF und ServusTV zu sehen sein. In Deutschland setzt man u.a. auf einen Sendermix mit einer Wintersport-affinen Zielgruppe, darunter ProSieben, Sat1, Vox und Eurosport.