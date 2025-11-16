NFL-Profi niedergeschossen – Lebensgefahr

Schock in der Football-Welt! Der 29-jährige New-York-Jets-Cornerback Kris Boyd ist mitten in New York niedergeschossen worden. Er befindet sich in einem kritischen Zustand.

USA. Kris Boyd (29), Cornerback der New York Jets, wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Midtown Manhattan angeschossen und befindet sich laut US-Medien in kritischem Zustand. Der NFL-Profi soll nach einer Auseinandersetzung in den Bauch getroffen worden sein. Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in einem blauen BMW vom Tatort floh und mit der Schießerei in Verbindung steht; das Verhältnis zwischen Boyd und dem Tatverdächtigen ist bislang unklar. Festnahmen gibt es noch keine.

Die Jets erklärten, man sei über den Vorfall informiert, äußere sich aber vorerst nicht weiter. Boyd war erst im Frühjahr zu den Jets gewechselt, nachdem er zuvor für die Houston Texans gespielt hatte, und kam in dieser Saison verletzungsbedingt noch nicht zum Einsatz.