Öffentlichkeit: So kontrovers war die Person Felix Baumgartner

Baumgartner ist heute bei einem Paragliding-Unfall gestorben. Ein Rückblick über sein Leben zeigt, wie kontrovers die in der Öffentlichkeit stehende Person Felix Baumgartner abseits seiner Sport-Karriere war.

Baumgartner hat aber auch abseits seiner Projekte für Schlagzeilen gesorgt. So sorgte er immer wieder mit politischen Äußerungen für Schlagzeilen: "Du kannst in einer Demokratie nichts bewegen. Wir würden eine gemäßigte Diktatur brauchen, wo es ein paar Leute aus der Privatwirtschaft gibt, die sich wirklich auskennen", sagte er beispielsweise in einem Interview mit der "Kleinen Zeitung".

Für Aussagen im Netz bekam Baumgartner auch den Negativpreis "Rosa Handtaschl" vom österreichischen Frauennetzwerk Medien.

Auch mit Aussagen zur Corona-Pandemie sorgte der Extremsportler für Kontroversen. Zuletzt wurde Baumgartner im Vorjahr der üblen Nachrede schuldig gesprochen, nachdem er "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk in den sozialen Netzwerken als "festen Trottel" und "pharmaHure" bezeichnet hatte.

Aussagen nicht bereut

In einem APA-Interview 2022 beantwortete Baumgartner die Frage, ob er Aussagen, die er in der Öffentlichkeit getätigt hat, bereut, mit einem klaren "Nein". Er stehe zu allem, was er gesagt oder gepostet habe. "Ich habe den Luxus und die Freiheit, um das beneiden mich auch viele, meine Meinung sagen zu können." Er bekomme auch viel positives Feedback dafür. "Es wurde medial ein Bild gezeichnet. Und das liegt auch daran, dass ich mir oft nichts gepfiffen hab'. (...) Aber jeder, der mich näher kennengelernt hat, sagt, er habe eine ganz anderen Eindruck jetzt, als er es vorher gehabt hat." Ein politisches Posting von ihm sei schnell in allen Medien, aber dass er Flüge für Kinder organisiert habe, darüber sei nicht berichtet worden. "Aber solange ich solche Begegnungen habe, sind mir solche Shitstorms egal." Nach vier Tagen spreche keiner mehr darüber.