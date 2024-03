Polen nach Elfmeterkrimi dritter ÖFB-Gegner bei EM

Polen ist der dritte Gegner von Österreichs Fußball-Nationalteam in der Gruppe D der Fußball-EM im Sommer in Deutschland. Die Polen überstanden am Dienstag einen Elfmeterkrimi gegen Wales in Cardiff im Play-off-Finale des Quali-Pfad A mit einem 5:4-Erfolg nach mehr als 120 torlosen Minuten.

Im ausverkauften Cardiff City Stadium verwandelten neun Schützen größtenteils souverän, ehe Daniel James zur tragischen Figur wurde. Der 26-jährige Angreifer von Leeds United scheiterte an Polen-Tormann Wojciech Szczesny, der die Ecke erriet. Das erste Elfmeterschießen in der walisischen Verbandsgeschichte endete somit extrem bitter. Wales verpasste die dritte EM-Teilnahme in Folge und ist weiter seit 1973 gegen Polen sieglos. Die Polen hatten wie auch beim 1:0-Sieg in der Nations League 2022 in Cardiff allen Grund zum Feiern. Zum fünften Mal in Folge dürfen sie zwischen 14. Juni und 14. Juli in Deutschland EM-Luft schnuppern.

Die beiden Teams agierten über weite Strecken in einem Abnützungskampf. Die Gastgeber hatten vor der Pause die besseren Momente, das Gefährlichste war ein Kopfball von Kapitän Ben Davies über das Tor (17.). Der war es auch, der in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum Jubel der Fans zum Führungstreffer traf, dieser wurde allerdings vom VAR wegen einer Abseitsstellung zurecht aberkannt.

In der 2. Hälfte hatten die Polen etwas mehr vom Spiel und in der 90. Minute hätte Robert Lewandowski sein Team erlösen können, verfehlte allerdings knapp das Tor. Auch in der Verlängerung, an deren Ende der Waliser Chris Mepham ausgeschlossen wurde, waren es die Polen, die näher an der Entscheidung dran waren. Die beste Möglichkeit vergab Kajub Piotrowski, der knapp am Kreuzeck vorbei zielte (100.). Aufgrund des Happy End im Elfmeterschießen war das verschmerzbar. Bei der EM geht es am 21. Juni (18.00 Uhr) im Berliner Olympiastadion gegen Österreich, weitere Gruppengegner sind Frankreich und die Niederlanden.