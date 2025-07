Red Bull nimmt Abschied von Felix Baumgartner (56†)

Felix Baumgartner ist am Donnerstag bei einem Paragliding-Unfall im italienischen Küstenort Porto Sant’Elpidio tödlich verunglückt.

Der Extremsportler, der 2012 durch seinen spektakulären Sprung aus der Stratosphäre weltberühmt wurde, war seit 1997 von Red Bull unterstützt worden. Nach seinem Tod veröffentlichte der Konzern einen emotionalen Nachruf auf seiner Website. Darin würdigt Red Bull Baumgartner als mutigen, analytischen und kompromisslosen Menschen, der stets die größte Herausforderung suchte. "Jedes Projekt hast du bis in die Tiefe durchdrungen, kein Detail war zu klein, kein Risiko zu groß – solange du es berechnen konntest", heißt es im Nachruf des Konzerns.

Die genaue Ursache des tödlichen Absturzes ist weiterhin unklar. Die italienische Feuerwehr vermutet einen Schwächeanfall in der Luft, auch ein technischer Defekt oder ungünstige Wetterbedingungen könnten eine Rolle gespielt haben. Baumgartner selbst hatte kurz vor dem Start auf Instagram auf "zu viel Wind" hingewiesen. Im Nachruf spricht Red Bull die Unfallumstände nicht direkt an.

Der ganze Nachruf von Red Bull im Wortlaut:

"Danke, Felix.



Danke, dass du warst, wie du warst. Klar, fordernd, kritisch – zu anderen, vor allem aber zu dir selbst. Unnachgiebig, wenn du dir etwas in den Kopf gesetzt hattest - mit dir zu diskutieren war nur dann eine gute Idee, wenn man stichhaltige Argumente parat hatte.



Was dich besonders gemacht hat: Du hast dir nie den leichten Weg ausgesucht. Du hast stets die größten Herausforderungen gesucht - und sie dann mit Akribie, mit Verstand, mit unermüdlicher Genauigkeit und einer ordentlichen Portion Mut gemeistert. Jedes Projekt hast du bis in die Tiefe durchdrungen, kein Detail war zu klein, kein Risiko zu groß – solange du es berechnen konntest.



Viele bekamen leider nie die Chance zu sehen, wie viel Herz gleichzeitig in dir steckte. Wie warm, wie feinfühlig, wie hilfsbereit du warst. "Wenn es mir gut geht, soll es anderen auch gut gehen“, hast du einmal gesagt. Nach diesem Credo hast du gelebt. Leise, aber wirkungsvoll. Du hast geholfen, ohne Aufhebens. Und es waren viele, denen du geholfen hast.



Du bist mit uns gewachsen, und wir mit dir. Auf keinen einzigen unserer gemeinsamen Tage möchten wir verzichten. In unseren Herzen tragen wir dich weiter – als Kollegen, als treuen Weggefährten, aber vor allem als Freund.



Danke, Felix. Für alles."

Der erfahrene Extremsportler war bekannt für seine sorgfältige Vorbereitung und seine Risikobereitschaft. "Born to fly" hatte er sich auf den Unterarm tätowieren lassen – ein Leitspruch, der sein Leben prägte. In den Tagen vor dem Unfall zeigte sich Baumgartner auf Instagram noch begeistert von seinen Flügen an der italienischen Adriaküste.