Ronaldo-Ausraster: Jetzt lacht das Netz über Ryanair-Clip

Ronaldo voller Zorn. Aus Wut durch den plötzlichen Pfiff des Schiedsrichters, während des Tor-Angriffs, fetzt der Al Nassr-Spieler den Ball voller Wucht über das Spielfeld. Ryanair nutzt die Gelegenheit und veröffentlicht nun einen Clip über den Ronaldo-Ausraster.

In seinem neueren Fußballklub Al Nassr spielte Ronaldo im heimischen Pokal gegen Abha Club. Doch kurz vor der Pause, es stand zu dem Zeitpunkt 2:0 für Team-Ronaldo, eroberte er in seiner Hälfte den Ball als er zu einem Konter aufbricht.

Wie man es von ihm kennt, flitzt er an einem Verteidiger vorbei und steuert mit zwei Teamkollegen auf das 3:0 zu. Doch kurz bevor er auf den Ball kicken kann, pfiff der Schiedsrichter Andris Treimanis aus Lettland plötzlich zur Halbzeit.

Knapp vorbei. Es hätte seine Chance sein können, doch die Halbzeit kam ihm dazwischen! Vor lauter Zorn gestikulierte in Richtung des Schiedsrichters, nimmt den Ball in die Hand und fetzt ihn hoch in die Luft und ewig weit über das Spielfeld.

Ryanair scherzt über Ausraster

Denn Ronaldos Wutanfall nahm sich die Fluggesellschaft Ryanair zur Chance, sich über den Weltfußballer lustig zu machen.

So lud das Social-Media-Team einen nachgestellten Clip des Vorfalls hoch.

Zu sehen: Ein Flugzeug, welches in den Wolken schwebt, alles scheint so weit normal. Doch plötzlich fliegt an dem Ryanair-Flieger ein Fußball vorbei. Dazu schreibt das Unternehmen: „Ein paar Augenblicke später.“

Obwohl Ronaldo bis zu seiner Auswechslung in der 87. Minute ohne Scorerpunkt verblieb, wird der Aufritt wohl wegen seines Mega-Wurfs gut in Erinnerung bleiben!