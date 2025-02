Salzburg-Hooligans griffen Fan-Zug an – Strafen

Nach den Ausschreitungen italienischer und österreichischer Fußball-Fans am vergangenen Samstag in Udine sind die Anhänger von Austria Salzburg zu bedingten Haftstrafen verurteilt worden.

In einem Schnellverfahren vor einem Gericht in Udine wurden die fünf Salzburger Fans zu je einem Jahr und acht Monaten Haft verurteilt. Ein in Österreich lebender Bosnier, ebenfalls ein Salzburg-Fan, erhielt eine zweijährige Haftstrafe. Alle sechs Angeklagten kamen danach am Montag frei.

Anhänger des italienischen Erstligisten Udinese Calcio hatten am Samstagabend mit Unterstützung der Salzburger Fans, mit denen sie seit Jahren eine Partnerschaft pflegen, einen Zug mit Tifosi des rivalisierenden Clubs Venezia Calcio nahe Udine gestoppt und angegriffen.

© Polizei ×

Um den Zug von Udine in Richtung Venedig zu stoppen, hatten etwa 50 mit Schlagstöcken und Stangen bewaffnete und vermummte Udinese-Hooligans einige Feuer auf den Gleisen gelegt. Der Zug wurde kurz nach der Abfahrt aus Udine gestoppt und mit Steinen beworfen. In den Waggons saßen nach Angaben der Polizei etwa 300 Venedig-Fans und etwa 130 weitere Reisende, die nicht dem Fußball-Match beigewohnt hatten und beim Angriff in Angst gerieten.

Polizei hatte acht Personen festgenommen

Am Ende der Zusammenstöße nahmen die Polizeikräfte acht Personen fest und brachten sie auf die Polizeistation in Udine. Sie wurden wegen Unterbrechung des Bahnverkehrs, Gewalt, Widerstand gegen die Polizei sowie Nutzung von Knallkörpern und Stöcken während eines Sportevents angeklagt und am Montag bestraft. Der Polizeichef von Udine, Domenico Farinacci, verhängte gegen sie zudem einen fünfjährigen Stadionbann.