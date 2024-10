Sinner gewann in Riyad Duell mit Djokovic

Nun gegen Alcaraz oder Nadal um sechs Millionen Dollar dotierten Siegerscheck

Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner hat am Donnerstag beim mit 14,3 Mio. Dollar enorm hoch dotierten Schauturnier "Six Kings Slam" in Riyadh das Halbfinale gegen Novak Djokovic nach einem sehenswerten Match mit 6:2,6:7(0),6:4 gewonnen.

In einem Rematch des Finales beim Masters-1000-Turnier in Shanghai setzte sich neuerlich der Italiener durch. Er trifft nun auf Carlos Alcaraz oder Rafael Nadal, die im zweiten Halbfinale aufeinandertrafen.

Für den Gesamtsieg gibt es nicht weniger als sechs Millionen Dollar, womit der Scheck fast doppelt so hoch ist wie für einen Titel bei einem weit schwieriger zu erreichenden Grand-Slam-Titel.