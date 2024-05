So feiert Sturm Graz am Pfingstmontag das Double

Die schwarz-weiße Double-Party wird am Hauptplatz über die Bühne gehen. Das ist der Zeitplan ...

Graz. Sturm Graz darf nach der Meisterschaft und dem Cupsieg erstmals seit 25 Jahren und zum zweiten Mal insgesamt über das Double jubeln. Mit dem Meistertitel haben sich die Grazer zudem die Eintrittskarte für die Champions League geholt. Bereits am Sonntag gab es nach der Überreichung des Meistertellers ausgelassene Feierlaune samt Bierduschen, wie etwa für Club-Präsident Christian Jauk. Am Pfingstmontag wird dann noch eins draufgelegt – da startete die Double-Feier am Grazer Hauptplatz.

Das ist der Zeitplan

11 Uhr: Die Gastronomie in der Innenstadt öffnet.

14 Uhr: Die Party beginnt und die Bühne wird eröffnet. Die Grazer Band "Egon 7" und ein DJ werden den ersten Besuchern einheizen.

Um etwa 15.15 Uhr: Die Mannschaft des SK Sturm Graz wird im Cabrio-Bus über die Herrengasse in die Landhausgasse gefahren. Bürgermeisterin Elke Kahr empfängt die Spieler und Trainer im Rathaus.

Um etwa 16.30 Uhr: Die Feier mit den Fans beginnt. Die Spieler werden einzeln auf die Bühne gerufen.

Um etwa 18 Uhr: Ende der offiziellen "Double Party"

Der Straßenbahnverkehr steht am Montag wegen der Double-Feier in der Innenstadt still. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.