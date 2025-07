So verbringt Manuel Neuer seine Flitterwochen nach Mega-Hochzeit

Manuel Neuer und seine Braut verbringen ihre Flitterwochen besonders intim - auf keiner geringeren Insel als Capri. Im italienischen Flair lassen sie es sich richtig gut gehen.

Was gibt es Besseres: Spaghetti, Strand, italienische Musik und das alles frisch verheiratet in Flitterwochen-Stimmung?

"Entspannt, erholt, bereit"

Manuel Neuer postet atemberaubende Kulissen auf seinem Instagram-Account und schreibt dazu: "Relaxed, Recovered, Ready".

Spaziergänge durch die Berge, Dinner am Strand bei Sonnenuntergang und Tennis - der deutsche Fußballer posiert vor der Kamera.

Wo ist seine Braut?

Am vergangenen Wochenende hatte er seine Anika geheiratet - in einem Schloss in Südtirol. Seine frisch gebackene Braut ist auf den Bildern zwar nicht zu sehen, aber sie dürfte ziemlich sicher die Fotografin sein. So kurz nach der Hochzeit an so einem romantischen Ort.