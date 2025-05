Piastri feiert in Miami Sieg-Hattrick bei nächster McLaren-Gala

McLaren liefert beim GP von Miami die nächste Machtdemonstration. Oscar Piastri feiert seinen dritten Sieg in Folge vor Teamkollege Lando Norris. Mercedes-Star George Russell landet mit über 30 Sekunden Rückstand auf Platz 3, Pole-Mann Max Verstappen fällt mit Problemen auf Platz 4 zurück.

McLaren-Star Oscar Piastri steuert sensationell Richtung WM-Titel! Der 24-jährige Australier feierte am Sonntag in Miami seinen dritten Grand-Prix-Sieg in Folge, seinen insgesamt vierten in dieser Saison. McLaren-Kollege Lando Norris und George Russell (Mercedes) landen auf den Plätzen 2 und 3, Jungpapa Max Verstappen (Red Bull) wird Vierter.

Piastri mit 16 Punkten Vorsprung nach Imola

Vor dem Start hatten Super-VIPs wie Michael Douglas, Jon Bon Jovi, Lindsey Vonn oder F1-Filmregisseur Jerry Bruckheimer in der Startaufstellung für Aufstehen gesorgt. Dann standen die PS-Stars im sechsten F1-GP des Jahres im Fokus.

Allen voran Piastri, der unaufhaltsam auf seinen Premieren-Titel zuzusteuern scheint. Titelverteidiger Verstappen nützte seine Pole und setzte sich nach dem Start vor Antonelli an die Spitze, Miami-Vorjahrssieger Norris fiel von Startplatz 2 auf 6 zurück. Dahinter lösten Doohan (Alpine) und Lawson (Racing Bulls) die erste virtuelle Safetycarphase aus.

Nach Renn-Freigabe machte Piastri Druck von hinten. In Runde 14 setzte ließ der „Aussie“ im Duell um die Führung dem zweimaligen Miami-Sieger Verstappen keine Chance. Drei Runden später konnte der Holländer, der immer wieder über Bremsprobleme klagte, auch dem Druck von Norris im 2. McLaren nicht mehr standhalten und musste während eines Boxenstopps auch noch Mercedes-Star Russell im Kampf ums Podest vorbei lassen.

McLaren-Duo über halbe Minute vor Rest

Vorne waren die McLaren eine Klasse für sich. Russell hatte als Dritter über eine halbe Minute Rückstand auf den Zweitplatzierten Norris. Norris kommt mit 16 Punkten Vorsprung auf seinen McLaren-Kollegen zum Europa-Auftakt nach Imola (18. Mai).