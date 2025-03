Marcel Hirscher plant neuen Ski-Hammer

Marcel Hirscher hat mit seiner Ski-Marke Van Deer Großes vor.

Während der Ski-Winter für Marcel Hirscher verletzungsbedingt persönlich enttäuschend verlief, konnte seine Skimarke Van Deer Red Bull durch Henrik Kristoffersen und Timon Haugan wichtige Siege einfahren. Nun plant die Ski-Marke die nächsten Schritte.

Noch in diesem Jahr will man im Tiroler Scheffau eine neue Firma eröffnen. "Wir produzieren momentan in Stuhlfelden, haben Büros in Thalgau, Elsbethen oder Fuschl. Das ist logistisch eine Herausforderung, in der neuen Firma ziehen wir alles zusammen. Es gibt dann kurze Wege, das bündelt die Kräfte in der hochmodernen Firma", so Van-Deer-Geschäftsführer Toni Giger gegenüber der "Tiroler Tageszeitung".

"Es gibt Gespräche"

Zukünftig will man auch ÖSV-Athleten unter Vertrag nehmen. Da man bisher nicht im Austria Ski Pool war, durfte man auch keine Österreicher ausstatten. Dies soll sich nun ändern. „Es ist unser Ziel, da reinzukommen. Es gibt im Frühjahr Gespräche", so Giger. Man will vorerst einige Nachwuchsfahrer unter Vertrag nehmen. „Wir wollen langsam wachsen. Denn wir wollen die hohe Qualität halten.“