Adidas neuer Ausrüster vom Nationalteam

Der renommierte Sportartikelhersteller „adidas“ und Indoorspezialist „WePlayVolleyball“ sind neue Ausrüster des Österreichischen Volleyball-Verbandes.

Alle Hallen-Nationalteams (Elite und Nachwuchs), Betreuer:innen sowie Mitarbeiter:innen des ÖVV werden zumindest bis 2028 mit Produkten der Marke mit den drei Streifen aus Herzogenaurach ausgestattet. Auch Merchandise-Artikel werden erhältlich sein. Die operative Abwicklung erfolgt durch WePlayVolleyball, ein Tochterunternehmen der 11teamsports Group.

Präsident Leitner: "Hohe Professionalität"

ÖVV-Präsident Gernot Leitner: „Wir haben mit mehreren Ausrüstern intensive Gespräche geführt, und adidas hatte die besten Argumente. Wir erwarten von dieser Partnerschaft sehr viel: adidas ist eine globale Marke mit starkem Volleyball-Bezug. Mit WePlayVolleyball haben wir zudem absolute Expertise. Dank hoher Professionalität und Strahlkraft wird adidas ein echter Boost für uns sein. Bei mir weckt die Partnerschaft sentimentale Gefühle, da ich in meiner Zeit als Beach Volleyball-Profi in den 90er-Jahren von adidas unterstützt wurde.“

Neue Impulse im Volleyball

ÖVV-Generalsekretär Philipp Seel: „Da es – was sehr positiv zu bewerten ist – von vielen potentiellen Partnern starkes Interesse gab, war es ein langer Entscheidungsprozess. Die Gespräche mit adidas bzw. WePlayVolleyball waren sehr, sehr gut und wertschätzend. Diese Partnerschaft sorgt für neue Impulse und eröffnet uns viele Möglichkeiten. Perfekt in einem Jahr, in dem mehrere sportliche Highlights auf unsere Volleyball-Nationalteams warten. Wir freuen uns auf einen spannenden, gemeinsamen Weg!“

Dietmar Wieser, Geschäftsführer von 11teamsports Österreich: „Mit WePlayVolleyball als Teil der 11teamsports Group haben wir absolute Expertise im Volleyball-Bereich. Daher freut es uns umso mehr, gemeinsam mit adidas einen der größten Sportverbände Österreichs als offizieller Ausstatter betreuen zu dürfen. Wir wollen die Partnerschaft leben und mit dem ÖVV für alle Fans und Sportler:innen Mehrwerte setzen!“

Erster Auftritt im Juni

Erstmals sind die ÖVV-Teamspieler:innen in den Heimpartien der CEV European Silver League in der Johann-Pölz-Halle Amstetten – Damen am 13. & 15. Juni gegen Lettland und Schweiz, Männer am 27. & 29. Juni gegen Schweden und Ungarn – in Österreich live im neuen Outfit von adidas zu erleben. Die Vorbereitung auf die Länderspielsaison mit den EM-Qualifikationsspielen im August als Highlights startet für beide Nationalteams am 19. Mai im Landessportzentrum VIVA Steinbrunn.