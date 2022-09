Austria schmeißt Vikings vor ELF-Halbfinale raus

Die Vienna Vikings haben wenige Tage vor dem Halbfinale in der European League of Football (ELF) am Sonntag gegen die Barcelona Dragons ihrer Austragungsstätte verloren.

Wie die Vikings am Mittwoch mitteilten, ist der Club vom FK Austria Management darüber informiert worden, dass man wegen des Rasenzustands und des angesagten Regenwetters nicht in der Generali Arena spielen dürfe. Die "Wikinger" suchen nun fieberhaft nach einer Alternative in Wien und Umgebung. In der Generali Arena spielt am Donnerstag die Wiener Austria ihr erstes Europa-League-Gruppenspiel gegen Hapoel Be'er Sheva aus Israel. Am Freitag ist das Zweitligaspiel der Young Violets gegen Vorwärts Steyr angesetzt.