Split bei Saisoneröffnung der Vienna Metrostars

Die Vienna Metrostars eröffneten am Donnerstag ihre Saison in der Softball Bundesliga mit einem Split gegen die Witches Linz. Während die Wienerinnen im ersten Spiel noch einen klaren 8:1-Erfolg nach fünf Innings verbuchten, gelang den Gästen im zweiten Spiel die prompte Revanche.

Bei ihrem Saison-Debüt scorten die Metrostars von Anfang an kontinuierlich und lagen im vierten Inning bereits 7:0 voran. Eine starke Offensivleistung, starkes Pitching von Carla Langthaler und aggressives Baserunning führten zu diesem Zwischenergebnis. Das Highlight war ein Homerun durch Larissa Donau im dritten Inning. Eine solide Defense ließ zudem nur einen Run der Witches im fünften Inning zu. Die Metrostars gewannen somit im fünften Inning nach Mercy Rule mit 8:1.

Ähnlich begann auch die zweite Begegnung, bis zum vierten Inning lagen die Metrostars 6:2 vorne. Dann begann ein „Offensiv-Feuerwerk“ bei den Witches, einige schöne Hits aber auch fehlerhafte Plays in der Defense bei der Wienerinnen. Insgesamt holten die Oberösterreichinnen - angeführt durch die starke Pitcherin Martina Lackner-Keil - fünf Runs auf und gingen erstmals an diesem Tag in Führung. Doch die Gastgeberinnen glichen noch auf 7:7 aus.

Es ging ins Extra-Inning. Hier verhinderten die Metrostars mit einem starken Double Play bei dem 2 Spielerinnen der Linzerinnen auf home ausgemacht wurden die frühe Entscheidung. Erst in der zweiten Verlängerung wurden die Siegerinnen ermittelt. Den Witches gelang ein Run den die Metrostars nicht mehr beantworten konnten. Somit setzten sich die Linzerinnen nach mehr als 3 Stunden mit 8:7 durch.