BC Vienna vor Halbfinal-Einzug

Titelverteidiger BC Vienna ist in der Basketball-Superliga der Männer (BSL) ein großer Schritt Richtung Play-off-Halbfinale gelungen.

Die Wiener gewannen am Dienstag beim UBSC Graz mit einem 75:67 auch das zweite Spiel der Viertelfinal-Serie ("best of five"). Die Swans Gmunden, Leader nach der Platzierungsrunde, mussten sich bei den Kapfenberg Bulls hingegen mit 80:83 geschlagen geben, im ersten Duell am Sonntag hatten die Oberösterreicher beim 93:65 keine Probleme gehabt.

Die Oberwart Gunners glichen indes nach einem 66:61 bei den Dukes Klosterneuburg dank einer 22:10-Aufholjagd im vierten Viertel auf 1:1 aus. Vienna machte es im Schlussviertel trotz zweistelliger Führung noch einmal spannend. Die Grazer gingen kurz vor Ende mit 67:66 in Führung, doch neun Punkte in Serie von Bogic Vujosevic sorgten für Jubel bei den favorisierten Gästen.

Von den topgesetzten Mannschaften liegt nur Titelverteidiger Vienna auf Kurs. SKN St. Pölten und die Flyers Wels stehen sich am Mittwoch (20.15 Uhr) gegenüber, die dritten Spiele der Serien steigen am Donnerstag und Freitag.