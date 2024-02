Basketball-Nationalteam: Ein letztes Mal mit Mahalbasic

Der langjährige Nationalteam-Center Rasid Mahalbasic wird Österreichs Auswahl nach dem anstehenden Spiel der Vorqualifikation für die WM 2027 gegen Armenien am Donnerstag (19.15 Uhr/ live ORFSport+) "Adieu" sagen

Trotz Top-Besetzung werden die Augen am Donnerstag beim Pre-WM-Quali-Spiel gegen Armenien in erster Linie auf Österreichs Basketballstar Rasid Mahalbasic gerichtet sein. Denn wie der 33-Jährige am Sonntagabend bekannt gab, wird die Partie im Hallmann Dome in Wien seine letzte im rot-weiß-roten Teamtrikot sein. Er wolle Platz für jüngere Spieler machen, erklärte Mahalbasic in einem Schreiben an die heimische Verbandsspitze und Teamchef Chris O'Shea.

Als 33-Jähriger in die Teilpension

Damit geht nicht nur einer der erfolgreichsten österreichischen Basketball-Legionäre in die „Teilpension“ (auf Klubebene wird der Center weiter in Mexiko bei den Halcones UV Xalapa aktiv sein), sondern auch eine langjährige Nationalteamstütze. Angeführt von Mahalbasic holten die Österreicher 2010 sogar den Titel bei U20-Europameisterschaft. Es folgten zahlreiche Engagements bei europäischen Top-Klubs und sogar ein Abstecher zu den Utah Jazz in die NBA Summer League 2013. Einzig das 100. Länderspiel wird dem in Klagenfurt aufgewachsenen Big Man verwehrt bleiben. Der Einsatz am Donnerstag ist sein 99. für das rot-weiß-rote A-Nationalteam.

„Wir sind Rasid sehr dankbar für alles, was er für den österreichischen Basketball-Sport und das Nationalteam getan hat. 99 Länderspiele sind eine beachtliche Zahl und stehen stellvertretend für seine Verdienste. Wir würden uns freuen, wenn wir auch in Zukunft eng mit Rasid zusammenarbeiten können und er so weiterhin ein Teil von Basektball Austria bleibt“, sagt Basketball-Austria-Generalsekretär Aldin Saracevic.