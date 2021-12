Borland gelingt kurioser Neun-Darter zum Sieg

Der Schotte William Borland hat bei der Darts-Weltmeisterschaft in London einen seltenen Neun-Darter geworfen und damit sein Erstrundenspiel entschieden.

Am Freitagabend brachte William Borland beim Stand von 2:2 Sätzen und 2:2 Legs im entscheidenden Durchgang im Alexandra Palace im Duell mit seinem englischen Rivalen Bradley Brooks die 501 Punkte in neun Versuchen auf null. Man nennt dies "das perfekte Spiel". Neun-Darter kommen bei einer WM nicht häufig vor.

Brooks schien am Boden zerstört zu sein, denn mit einem 148er Finish ging Borland im vierten Satz mit 2-0 in Führung. Doch Brooks gab nicht auf und erzwang mit drei starken Finishes von 80, 134 und 98 einen Entscheidungssatz. Auch in diesem Satz ging Borland mit 2-0 in Führung und wieder war es Brooks, der zum 2-2 ausglich. Borland durfte das letzte Leg beginnen und setzte sich mit Würfen von 180 und 177 sofort ab. Mit einem 144er Finish gelang Borland einer der bizarrsten 9-Darter überhaupt.

Im Vorjahr schaffte es der Engländer James Wade, zuvor hatte es fünf WM-Jahre überhaupt keinen Neun-Darter gegeben.

In der ersten Runde ausgeschieden ist Darts-Senior Paul Lim. Der 67-Jährige aus Singapur verlor mit 2:3 gegen Joe Murnan und verpasste damit einen Überraschungscoup. "The Singapore Slinger", wie Lim genannt wird, debütierte schon 1982 bei der WM. Über das Viertelfinale (1990) ist er nie hinausgekommen.

Am Donnerstag war mit dem Deutschen Fabian Schmutzler (16 Jahre) auch für den jüngsten Teilnehmer gleich das Out gekommen.