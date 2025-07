Brajkovic wechselt: Österreicher unterschreibt bei Olimpija Ljubljana

Der österreichische Basketball-Nationalspieler Luka Brajkovic wechselt zu Olimpija Ljubljana. Der 26-jährige Center aus Feldkirch unterschrieb einen Zweijahresvertrag beim slowenischen Double-Gewinner und wird im Eurocup sowie der ABA-Liga spielen.

Luka Brajkovic beginnt seine vierte Profi-Saison beim slowenischen Spitzenklub Olimpija Ljubljana. Der 2,08 Meter große Center aus Feldkirch unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre. Mit seinem neuen Team wird der Österreicher im Eurocup und in der ABA-Liga antreten.

Internationale Herausforderungen

In der ABA-Liga trifft Brajkovic auf den BC Vienna, was ein Heimspiel in Österreich bedeutet. Im Eurocup erwarten den 26-Jährigen Teams wie Manresa (ESP), Aris Saloniki (GRE) und Hamburg (GER). Der Center bereitet sich derzeit in Belgrad auf die Saison vor.

Nationalteam-Ausblick

Trotz seines Wechsels zu einem internationalen Top-Klub wird Brajkovic nicht in Österreichs WM-Vorqualifikation zum Einsatz kommen. Der Feldkircher konzentriert sich zunächst auf seinen neuen Verein.