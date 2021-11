Bratislava beendet Saison vorzeitig

Die Bratislava Capitals werden in dieser Saison kein Spiel mehr bestreiten.

Nach den dramatischen Todesfällen von Spieler Boris Sadecky und Manager Dusan Pasek bittet der Klub aus der Slowakei die ICE Hockey League und die restlichen Liga-Teams darum, aussetzen zu dürfen. In einer offiziellen Stellungnahme heißt es: „Aufgrund der tragischen Ereignisse, die unseren Verein in den letzten Tagen getroffen haben, haben wir uns entschlossen, die Geschäftsführung der multinationalen ICE Hockey League zu bitten, unsere Teilnahme an anderen Spielen in dieser Saison auszusetzen. Der Verein hat beschlossen, die Spiele in dieser Saison zu beenden.“

Noch ist von Seiten der Liga keine Entscheidung gefallen, allerdings ist davon auszugehen, dass der Bitte nachgekommen wird. Darüber hinaus stellte Bratislava klar, dass sie aber in der Liga bleiben möchten.