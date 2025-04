Countdown für Muskel-Weltrekord am Red-Bull-Ring

Im Rahmen des Low Scty am Red Bull Ring will Matthias Göth einen neuen Weltrekord aufstellen.

Der Countdown läuft. Am 3. Mai will der stärkste Mann Österreichs, Matthias Göth, einen neuen Weltrekord aufstellen. Im Rahmen der Low Scty will der Strongman am Red Bull Ring für den guten Zweck einen LKW samt Tieflader mit einem Gesamtgewicht von über 50 Tonnen über die Start-Ziel-Gerade ziehen. Das Vorhaben: 25 Meter in unter 60 Sekunden schaffen.

Wenn Göth die Muskeln spielen lässt, wird es zum emotionalen Highlight der Veranstaltung. Unterstützt werden dabei mehrere Kinderhilfsprojekte, die durch Spendenaktionen vor Ort gefördert werden. Auf der einen Seite geht die Unterstützung wie in den letzten Jahren an die „Herzkinder Österreich“ und auf der anderen Seite an den „Courage Club Österreich“.

Spenden kann man unter folgenden Daten:

Entwicklungshilfe & Solidarität Österreich

IBAN:AT72 2011 1843 1320 9400

BIC/SWIFT:GIBAATWWXXX

Beide Vereine unterstützen diese einzigartige Veranstaltung mit einem ganz klaren Motto: : „Die Stärksten für die Schwächsten!“