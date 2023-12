Aufregung bei Darts-WM: Ist dieses Wunderkind wirklich erst 16?

Ende November krönte sich Littler zum PDC Darts Junioren-Weltmeister und brachte diese Form mit zur Herren-WM.

Ein unbekannter Name in der Welt des Darts wurde über Nacht zur Sensation: Luke Littler, gerade mal 16 Jahre alt, hat die Herzen der Fans erobert und steht nun in Runde drei der Weltmeisterschaft. Sein Triumph über den erfahrenen "Goldfinger" Andrew Gilding mit 3:1 ließ nicht nur die Dartpfeile, sondern auch die Herzen von 3000 Zuschauern im Londoner Ally Pally fliegen.

Aufregung um Alter

Die Fans stimmen bereits "you go to school in the morning" an, und selbst traditionelle Gesänge für den 16-maligen Champion Phil Taylor (63, Karriereende) werden für den jungen Spieler adaptiert. Doch gerade in den sozialen Medien fragen sich viele ob die neue Darts-Sensation wirklich erst 16 Jahre alt ist. Viele zweifeln an seinem Alter und meinen er habe doch eher einen Bartwuchs wie ein Mann in seinen 30ern.

Doch der Erfolg kommt nicht völlig überraschend. Ende November krönte sich Littler zum PDC Darts Junioren-Weltmeister und brachte diese Form mit zur Herren-WM. Schon im Auftaktmatch gegen Christian Kist aus den Niederlanden zeigte er mit sieben 180ern und einem Durchschnitt von 106,12, dass er mehr als nur ein aufstrebendes Talent ist.