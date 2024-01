So tickt Darts-Wunderkind "Lucky Luke"

Das Sportjahr 2024 ist gerade einmal vier Tage alt, doch Darts-Wunderkind Luke Littler hat sich mit seinem Einzug ins WM-Finale gegen Weltjahresbesten Luke Humphries am Mittwoch (21 Uhr/ live auf DAZN) bereits einen Eintrag in die Geschichtsbücher verdient.

Mit seinen 16 Jahren ist Littler der jüngste WM-Finalist aller Zeiten. In seiner Heimat England wurde "The Nuke" schon zum Spitzenkandidaten für die BBC-Auszeichnung "Sports Personality of the Year ernannt". Doch wer ist dieser Junge aus der Nähe von Liverpool eigentlich? Sport24 macht den Fakten-Check zur Pfeile werfenden Teenager-Sensation.

Das müssen Sie über das Darts-Wunderkind wissen:

•Erster Pfeil als Baby: Schon mit 18 Monaten warf „The Nuke“ in Windeln seine ersten Pfeile. Mit vier Jahren gab es dann eine eigene Scheibe zum Trainieren. Das erste Bull (180 Punkte, höchste Punktezahl im Darts) gelang Baby Littler bereits mit sechs Jahren.

© Getty ×

•Sein Herz ist vergeben: Die ganze WM an seiner Seite – Freundin Eloise Milburn (21), mit der Littler seit vier Wochen liiert ist. Die fünf Jahre ältere Kosmetikberaterin spielt ebenfalls Dart, jedoch in der Frauen-Liga und auch nicht so erfolgreich wie ihr Herzblatt.

© Getty ×

•Ein Stubenhocker: Wenn Littler mal nicht an seinem Wurfstil trainiert, zockt er am liebsten an der Xbox. „Das Haus verlasse ich nicht“, verriet „Lucky Luke“. Auch sein Lieblingsessen "Döner" bestellt der 16-Jährige am liebsten per Lieferdienst.

© Twitter

•Bruder war besser: Vom älteren Bruder Leon schaute sich Littler immer wieder was ab. Wie er selbst verriet, war er früher sogar der talentiertere Spieler der Familie. Aber dann hatte er keine Lust mehr auf den Sport und legte die Pfeile auf die Seite.

•Seine Mama verkauft Duftkerzen: In der ersten Reihe bei den Spielen sitzt immer seine Familie. Die stolze Mama Lisa (40) konnte nach dem Halbfinal-Sieg ihres Sohnes die Tränen kaum zurückhalten. Papa Anthony (43), der als Taxifahrer arbeitet, ist sein wichtigster Ratgeber. Schon im zarten Alter von acht Jahren begann Luke regelmäßig mit seinem Vater in der Kneipe Darts-Pfeile zu werfen.

© Getty

•Großer Manchester-United-Fan: Als Anhänger der "Red Devils" verpasst Littler keine Gelegenheit, das Old Trafford regelmäßig zu besuchen. Nun haben sich auch United-Stars wie Luke Shaw, Rio Ferdinand, Gary Neville und Jonny Evans solidarisch zusammengeschlossen, um ihm vor seinem entscheidenden Titelkampf gegen Luke Humphries alles Gute zu wünschen.