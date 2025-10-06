Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
ufc weißes haus
© Instagram/ whitehouse

Besonders für Trump

Das Datum für das UFC-Spektakel vor dem Weißen Haus steht

06.10.25, 13:52
Teilen

US-Präsident Donald Trump will an seinem 80. Geburtstag im kommenden Jahr ein Kampfsport-Spektakel auf dem Rasen des Weißen Hauses ausrichten lassen. 

Das schon vor Monaten in Aussicht gestellte Event der für martialische Käfigkämpfe bekannten Ultimate Fighting Championship (UFC) werde am 14. Juni stattfinden, sagte Trump bei einer Rede im Bundesstaat Virginia.

Als Anlass hatte er bei der Ankündigung vor drei Monaten den 250. Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten am 4. Juli 2026 angeführt. Gründe dafür, warum nun sein Geburtstag als Termin gewählt wurde, blieb Trump bei seinem Auftritt vor Soldaten des Marine-Stützpunkts Norfolk schuldig.

trump
© Getty Images
 

Echte Kämpfe

Die UFC ist die größte Profi-Liga für Mixed Martial Arts (MMA), einen vor allem in den USA beliebten Kampfsport, der verschiedene Disziplinen miteinander vereint. Kämpfer nutzen bei ihren Duellen im käfigartigen Ring unter anderem Elemente und Techniken aus dem Boxen, Kickboxen und Ringen. Anders als etwa beim Wrestling sind die Duelle nicht gestellt. Im Gegenteil: Nicht selten wird Blut vergossen oder einer der Kombattanten bewusstlos geprügelt.

UFC-Boss ist glühender Trump-Fan

Trump ist ein Fan des Kampfsport-Spektakels und saß schon mehrfach selbst als Zuschauer im Publikum. Vor seinem Wahlsieg im vergangenen Jahr fantasierte er über ein UFC-Format, bei dem sich professionelle Kämpfer blutige Prügeleien mit Migranten liefern sollten. UFC-Boss Dana White wiederum ist ein glühender Anhänger des Republikaners und unterstützte ihn auch im Wahlkampf.

Dana White mit Donald Trump

Dana White mit Donald Trump

© Getty

Weißes Haus gab schon einen Vorgeschmack

Das Weiße Haus gab im September einen ungefähren Vorgeschmack darauf, was im Juni kommenden Jahres zu erwarten sein dürfte. Es verbreitete Grafiken eines Käfigs im UFC-typischen Oktagon-Format auf dem Rasen vor der Regierungszentrale - umgeben von Zuschauertribünen und überspannt von einem riesigen Bogen mit Flutlichtern. White sagte in einem Interview, nach dem Event mit Tausenden Zuschauern werde die UFC den Rasen vor dem Weißen Haus für rund 700.000 US-Dollar (knapp 600.000 Euro) erneuern lassen.

Das meist als Showdown inszenierte Wiegen der Kämpfer vor dem Duell soll - so der Plan - auf den Stufen des Lincoln Memorial in Washington stattfinden. Das vor mehr als 100 Jahren errichtete Denkmal befindet sich rund zwei Kilometer vom Weißen Haus entfernt an der Prachtpromenade National Mall

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden