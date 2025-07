Trump plant UFC-Spektakel vor dem Weißen Haus

US-Präsident Donald Trump will Käfigkämpfe auf dem Gelände des Weißen Hauses abhalten.

Im kommenden Jahr werde er anlässlich des 250. Unabhängigkeitstages der USA am 4. Juli ein Event der Ultimate Fighting Championship (UFC) mit bis zu 25.000 Zuschauern organisieren, kündigte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) in Iowa an.

Die UFC ist die größte Profi-Liga für Mixed Martial Arts (MMA), ein vor allem in den USA beliebter Kampfsport, der verschiedene Disziplinen miteinander vereint. Kämpfer nutzen bei ihren Duellen in käfigartigen Kampfflächen unter anderem Elemente und Techniken aus dem Boxen, Kickboxen und Ringen. Anders als etwa beim Wrestling sind die Kämpfe nicht gestellt. Trump gilt als Fan des Kampfsport-Spektakels. Seine Sprecherin Karoline Leavitt und ein UFC-Vertreter bestätigten die Pläne in US-Medien, nannten aber keine weiteren Details.