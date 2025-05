Dritter Sieg für Rosa-Träger Pedersen

Mads Pedersen fährt beim Giro d'Italia weiter im Hoch.

Der dänische Klassikerspezialist hat auf der fünften Etappe des Giro d'Italia bereits seinen dritten Tagessieg geholt und die Führung in der Gesamtwertung weiter ausgebaut. Pedersen siegte nach 151 Kilometern von Ceglie Messapica nach Matera im Massensprint vor dem Italiener Edoardo Zambanini sowie dem britischen Mountainbike-Olympiasieger Thomas Pidcock und ist damit auf den flacheren Etappen kaum zu schlagen.

Pedersen hatte bereits beim Auftakt-Wochenende in Albanien zweimal triumphiert. Nun sorgte er für die nächsten Positiv-Schlagzeilen, nachdem er dieser Tage bei seinem Rennstall Lidl-Trek einen Vertrag bis zu seinem Karriereende unterschrieben hatte. Sein Team, für das auch Patrick Konrad bei dieser Giro-Ausgabe fährt, leistete am Mittwoch ganze Arbeit. Pedersen geriet nämlich bei der letzten Schwierigkeit des Tages zwei km vor dem Ziel in Schwierigkeiten, Mathias Vacek brachte ihn wieder nach vorne.

Pedersen nun 17 Sekunden vor Roglic

In der Gesamtwertung vergrößerte Pedersen dank der Bonussekunden seinen Vorsprung auf Vuelta-Sieger Primoz Roglic auf 17 Sekunden. Der Slowene, der bereits 2023 den Giro gewann, bleibt aber der Topfavorit auf den Gesamtsieg. Die 6. Etappe vom Donnerstag ist mit 227 km nicht nur die längste der diesjährigen Italien-Rundfahrt, sondern auch die letzte realistische Chance für die Sprinter in dieser Woche. Das letzte Renndrittel bis ins Ziel nach Neapel verläuft durchwegs flach.