Felix Gall gönnte sich Abstecher zum Tennis in Kitzbühel

Tour-de-France-Etappensieger Felix Gall hat am Tag vor dem Empfang zu seinen Ehren in Osttirol einen Abstecher zum ATP-Turnier nach Kitzbühel genommen.

Er sei als Kind auch Tennisspieler gewesen, bei regionalen Turnieren habe es zu ein paar Pokalen gereicht. Auf der Tribüne einer Partie auf ATP-Level sei er aber nur im Vorjahr beim Davis Cup in Spanien gesessen. "Jetzt taugt es mir umso mehr, dass ich heute hier dabei sein darf", sagte Gall am Dienstag einer Medienrunde.

© Gepa Pictures ×

Seine Erfolge in Frankreich realisiere er nun immer mehr. "Jetzt sackt es schon langsam. Jetzt merke ich auch, wie viele Leute sich da mitfreuen und was für eine Aufmerksamkeit da ist." Nun freue sich der 25-Jährige auf den Empfang am Mittwochabend in Lienz und in seinem Heimatort Nußdorf-Debant. "Im Hintergrund wird viel organisiert. Es wird ein schöner Abend." Seinen Sieg auf der Tour-Königsetappe habe er sich noch nicht angeschaut. "Vielleicht mache ich das einmal in Ruhe. Aber ich habe meine Eindrücke und die Geschichten von Freunden, die da an der Strecke waren."

Luxemburg-Rundfahrt ab 20. September

Auf eine solche kehrt Gall erst ab 20. September bei der Luxemburg-Rundfahrt zurück. "Bis dahin werde ich einen guten Aufbau machen und dann werde ich noch die italienischen Klassiker fahren", verdeutlichte der ehemalige Junioren-Weltmeister. "Jetzt ist aber einmal Pause, jetzt darf ich das Rad in die Ecke stellen. Diese Woche werde ich nicht mehr groß etwas machen am Rad, also wirklich trainingsfreie Zeit." Zeitnahe geplant ist ein Meeting mit seinem Berater, um dann im September neu orientiert in die Gespräche mit den Chefs seines Rennstalls AG2R zu gehen.