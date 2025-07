Felix Großschartner holt 1. Österreicher-Sieg seit 10 Jahren!

Felix Großschartner hat die lange österreichische Wartephase bei der Tour of Austria beendet. Der Oberösterreicher gewann die Auftaktetappe in Steyr - der erste Heimsieg seit Lukas Pöstlberger 2015. Mit dem Erfolg übernahm er auch das Gelbe Trikot.

Felix Großschartner schrieb Radsport-Geschichte: Der 31-Jährige holte bei der Tour of Austria den ersten österreichischen Etappensieg seit zehn Jahren. Auf den letzten Kilometern in Steyr setzte sich der Oberösterreicher vor Teamkollege Rafal Majka durch. "Die letzten 500 Meter fühlten sich surreal an", sagte Großschartner im ORF.

Taktisches Meisterstück

Nachdem eine elfköpfige Ausreißergruppe mit fünf Österreichern bis zu drei Minuten Vorsprung herausgefahren hatte, holte das Hauptfeld die Flüchtenden 20 km vor Ziel ein. Großschartner und Majka konterten einen Angriff des Iren Archie Ryan geschickt. "Ich wusste, wenn ich ein kleines Loch habe, wird es schwer für ihn", analysierte der Sieger.

Königsetappe folgt

Die zweite Etappe führt am Donnerstag über 142 km von Bischofshofen nach St. Johann/Alpendorf. Das flachste Teilstück endet mit einer Bergankunft am Geisterberg - eine neue Herausforderung für das Gelbe Trikot.