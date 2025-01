Fit mit Veith! Ex-Skistar startet als Fitness-Trainerin durch

Mit Fitness-Videos für jede und jeden meldet sich Ex-Skistar Anna Veith sportlich zurück.

Die in Schladming lebende Salzburgerin hat unter anderem mit ihrem langjährigen Physiotherapeuten für carpe diem (Red Bull) ein Programm entwickelt, das "vielseitig ist und mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen" aufwartet. Ziel sei es, dass es danach jedem besser gehe. Mit einem Retreat im Juni und einem Newsletter will die 35-Jährige alle Interessierten "einen Schritt näher an mich ranlassen".

»Wünsche mir, dass sich jeder besser fühlt«

Sport sei nach wie vor ihre große Leidenschaft, weshalb sie dies weiterhin zu ihrem Beruf machen will, erzählte die Olympiasiegerin, dreifache Weltmeisterin und zweifache Gesamtweltcupsiegerin bei der Vorstellung des Projekts am Montag in Wien. "Für mich als Mama hat sich in den letzten Jahren ganz viel verändert. So wie ich als Spitzensportlerin trainiert habe, das schafft man im normalen Alltag überhaupt nicht. Die Zeit hat man als Mama oder als Berufstätiger nicht. Ich brauche kurze, effektive Workouts", beschrieb sie die Motivation hinter dem Projekt. "Ich wünsche mir, dass sich jeder danach besser fühlt. Es soll ins Leben integrierbar sein", meinte Veith.