Football-Derby wird zum Flutlicht-Spektakel

Der vierte Spieltag der AFL-Saison streckt sich gleich über drei Tage. Das Highlight ist das Wiener Derby am Freitagabend in Simmering.

Die Vienna Vikings können am Freitag im Derby wieder mit Stadtrivale Danube Dragons gleichziehen. Die Giants wollen zurückschlagen und die Salzburg Ducks hoffen auf den ersten Sieg.

Freitag, 18.30 Uhr: Vienna Vikings - Danube Dragons

Bevor es am Sonntag im Rathaus um den Wahl-Sieg und Bürgermeisterstuhl geht, matchen sich die Danube Dragons und Vienna Vikings am Freitag um die Nummer 1 von Wien. Es ist das erste Stadt-Duell seit dem Halbfinal-Thriller im Vorjahr. Die Dragons kommen als ungeschlagener Tabellenführer in das Football-Zentrum in der Ravelin-Straße. Die Vikings hingegen mussten sich am zweiten Spieltag den Graz Giants geschlagen geben und wollen nun mit dem Stadtrivalen wieder gleichziehen. „Jeder brennt bei uns auf dieses Spiel“, freut sich Abwehr-Talent Matteo Hoppel auf den Liga-Kracher.

“Die Dragons sind ein Gegner, der uns alles abverlangen wird“, weiß Vikings-Coach Benjamin Sobotka. Sein Gegenüber Florian Pos, Assistant Head Coach Florian Pos weiß, dass es vor allem mental eine „große Herausforderung“ ist. Auch Dragons-Urgestein Amir El Tahan fiebert dem Kracher entgegen:“Ein Derby ist immer etwas Besonderes.“ Ein besonderes Spiel wird es auch für Dragons-Quarterback Alexander Reischl. Der Youngster stand letztes Jahr noch im ELF-Team der Vikings unter Vertrag und blüht in seiner ersten Saison als AFL-Starter richtig auf.

Samstag, 18 Uhr: Swarco Raiders Tirol - Graz Giants

Frischer Wind weht derzeit in Innsbruck über den Football-Platz am Tivoli. Nach dem Sieg vor zwei Wochen gegen Meister Prag wollen die Raiders gleich den nächsten Coup feiern. "Es gilt einfach, in allen Phasen des Spiels keine unnötigen Fehler zu machen. Der Fokus liegt auch hier absolut auf uns und darauf, unsere Kurve weiter in der Steigung zu halten. Wenn wir das schaffen, dann steht einem spannenden Spiel mit offenem Ausgang nichts im Weg", meint Raiders-Head-Coach Dominik Bauer.

Für die Grazer hingegen geht es darum, den Anschluss an das Spitzen-Duo in Wien zu halten. Nach der Thriller-Niederlage gegen die Dragons sind die Steirer unter Druck. Giants-Head-Coach Stefan Pokorny: "Obwohl wir das Spiel gegen die Danube Dragons verloren haben, konnten wir sehr viele positive Dinge aus dieser Niederlage mitnehmen. Mit den Raiders erwartet uns ein Team im Aufschwung, welches gerade einen großen Sieg gegen Prag feiern konnte."

Sonntag, 14 Uhr: Salzburg Ducks - Prague Black Panthers

Am Sonntag kommt es im Duell der Nachzügler zum spannenden Aufeinandertreffen in der Mozartstadt. Die Ducks sind das letzte Team ohne Sieg, während der amtierende Austrian-Bowl-Champ diese Saison noch Mühe hat. US-Import Norman Douglas Jr., der erst in der Vorwoche aufgrund verletzungsbedingt zu den Panthers dazustieß, offenbarte in Tirol einige Schwächen.

Auch deshalb hoffen die Ducks, endlich anschreiben zu können und das Rennen um einen Play-off-Platz wieder spannend zu machen. "Wir freuen uns auf unsere Rückkehr auf das Feld und wollen uns verbessert zeigen. Unsere Defense war zuletzt schon sehr stark, unsere Offense bewegt den Ball auch schon gut. Wir müssen aber unsere Redzone-Fehler ausmerzen und Punkte machen. In der AFL ist jede Woche eine Challenge, es gibt keine schwachen Teams und die Panthers sind hier keine Ausnahme. Wir erwarten ein competitive Game gegen einen starken Gegner", so Ducks-Coach Joe Ashfield.