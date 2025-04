An diesem Gamer kommt niemand vorbei: Dragons-Urgestein bringt für den Sieg alles auf Schiene

Das Wiener Football-Derby steht bevor. Die Danube Dragons und Vienna Vikings kämpfen um die Spitze der AFL und um die Nummer 1 von Wien. An diesem Tag wird von allen alles abverlangt, das weiß auch Urgestein Amir El Tahan.

Es ist Derby-Time in Wien. Am Freitag (18.30 Uhr HIER im Live-Stream) gastiert der ungeschlagene Tabellenführer Danube Dragons bei Stadtrivale Vienna Vikings. Bei dem Spiel geht es um weit mehr, als nur den Sieg. Vor allem nach dem bitteren Halbfinal-Aus im Vorjahr wollen die Dragons heuer zurückschlagen und sich den Titel um das beste Football-Team der Stadt zurückholen.

© oe24 ×

Dabei zählen die Donaufelder auch auf eines ihrer Urgesteine. Mit 29 Jahren zählt Guard Amir El Tahan schon zu den Routiniers im Kader. Seit 12 Jahren beweist sich der leidenschaftliche Gamer und eSport-Moderator im Trikot der Drachen. Für seine Gaming-Künste feierten ihn tausende Menschen, die auch seinen Twitch-Kanal abonnierten haben und ihn besser unter dem Spitznamen "Shredmir" kennen. "Manche im Team denken, dass Gaming und Social Media mein Hauptberuf ist und ich sonst nichts anderes mache", lacht der Offensive Tackle im oe24-Talk und führt weiter aus: "Dabei studiere ich Wirtschaftsinformatik und bin als Seinor Busines Consultant seit Jahren tätig"

© oe24 ×

Viele footballbegeisterte Junge wollen als Quarterback, Running Back, Receiver oder in der Defense glänzen. Die O-Line wird in der Wahrnehmung oft stiefmütterlich behandelt. "Für mich ist es die perfekte Position." In der Jugend probierte er es zuerst als Basketballer und als Fußballer, doch am Football-Platz fand er seine große Leidenschaft. Er wurde beim Probetraining aufgrund seiner Statur direkt in die O-Line gesteckt und die Leidenschaft ist sofort entfacht worden: "Ich dachte mir, super: Da darf man legal mit anderen raufen." Von der U13 weg führte ihn sein Weg mit Auszeichnungen als Rookie des Jahres, Offensive-Line-Man des Jahres und Team-MVP in der 2. Mannschaft stets im Trikot der Dragons bis hin zu mittlerweile zwei Meistertiteln.

Titel zum Abschied

Inspiriert hat ihn dabei sein ehemaliger Jugend-Coach Ramin Gholami aus, der damals selbst als Spieler bei den Dragons aktiv war. Dort trug sein Dragons-Förderer die Trikot-Nummer 56, El Tahan läuft seit jeher mit derselben Nummer auf. Allerdings nur noch diese Saison. "Ich bin fest überzeugt, dass wir heuer im Austrian Bowl stehen und ich werde meine Karriere so beenden, wie ich es will: mit einem Ring", schickt der O-Liner eine Kampfansage an die ganze Liga.

© oe24 ×

Doch nach dieser Saison ist endgültig Schluss, ein Entschluss, den er auch für seine Freundin getroffen hat, die ihn bei seinem zeitintensiven Hobby stets unterstützt und den Rücken freihält, wie es El Tahan mit seinen Quarterbacks macht. Noch dazu war es erst im Februar klar, dass der 29-Jährige heuer überhaupt noch spielen kann. Bereits im Vorjahr spielte er mit einer Mondbeinfraktur unter Schmerzen durch. Die seltene Verletzung wurde erst nach einer Operation wegen eines gebrochenen Daumens festgestellt. Deshalb spielt der Quarterback-Beschützer auch heuer mit Schiene mit dem großen Titel-Coup vor Augen. Als Nächstes soll der Sieg im Derby her, damit der Titeltraum am Leben gehalten werden kann.