GOLD! Alexandri-Schwestern sind Weltmeister

Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri eroberten bei der WM in Singapur Synchron-Gold in der Duett-Technik.

Nach der Enttäuschung über Solo-Platz 4 von Vasiliki Alexandri schlugen deren Drillingsschwestern Anna-Maria und Eirini-Marina in der Technik-Kür eindrucksvoll zurück. Unsere Europameisterinnen holten wie schon im Vorkampf mit neuerlichem Punkte-Rekord (307,1451) WM-GOLD vor China und den unter neutraler Flagge gestarteten Russinnen.

Um 13.45 Uhr unserer Zeit ertönte im OCBC Aquatic Centre von Singapur die rot-weiß-rote Bundeshymne. Unsere Synchronschwimm-Heldinnen hatten Tränen in den Augen.

Neue Trainerin kennt Gold-Rezept

Mit dem Trainerwechsel zu Jahresbeginn zur Japanerin Takako Nakajima haben die drei Schwestern einen neuen Anlauf genommen, mit dem großen Ziel WM. Für Anna-Maria und Eirini ist bei ihrem einzigen WM-Start in Singapur im Technik-Bewerb am Montag alles aufgegangen.

Nach Gold im Free bei der WM 2023 in Fukuoka und der verletzungsbedingten Pause bei der WM in Doha 2024 ist es ihr zweiter WM-Titel und ihre bereits vierte WM-Medaille mit noch zweimal Bronze in Budapest 2022.

Vasiliki Alexandri will es ihren Schwestern nachmachen

Am Dienstag schwimmt ihre Drillings-Schwester Vasiliki, Fünfte im Vorkampf, zu WM-Abschluss noch im Free-Finale um die nächste Medaille.