Wiesberger mit Steigerung in zweiter Runde

Bernd Wiesberger konnte sich bei den Scottisch Open steigern - Nordirland-Star McIlroyerlebte eine äußerst kuriose Szene.

Bernd Wiesberger ist auf der zweiten Runde der Scottish Open eine Steigerung gelungen. Der Gewinner dieses Turniers der Rolex-Serie (7 Mio. Euro) von 2019 spielte am Freitag auf dem Par-71-Kurs des Renaissance Clubs in North Berwick eine 68er-Runde mit fünf Birdies und zwei Bogeys. Damit sollte der 35-jährige Burgenländer, der am Vortag 71 Schläge benötigt hatte, trotz eines Bogeys an seinem letzten Loch den Cut um einen Schlag schaffen. Die Runde war noch im Gang.



Nordirlands Golfstar Rory McIlroy erlebte indes eine kuriose Szene: Während seiner Vorbereitungen auf die zweite Runde zog ein Fan unerwartet einen Schläger aus McIlroys Golftasche und machte damit einige Probeschwünge. Der Nordire, dessen Caddie Harry Diamond und der Weltranglisten-Erste Jon Rahm schauten sich die bizarre Aktion verwundert an, ließen den Fan aber gewähren. Nur kurze Zeit später wurde der Hobby-Golfer von Sicherheitskräften vom Abschlag begleitet. McIlroy beendete die Runde nur mit 71 Schlägen und verpasst damit wohl den Cut um einen Schlag.