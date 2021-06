Straka beendet Cromwell-Turnier als Zehnter

Golf-Export Sepp Straka beendet das Turnier in Cromwell in den Top 10.

Harris English hat in Cromwell nach sechseinhalb Stunden auf dem Golfplatz eines der längsten Play-off-Duelle in der PGA-Geschichte für sich entschieden gewonnen. Erst am achten Loch des Stechens bezwang der US-Amerikaner seinen Landsmann Kramer Hickok. Zuvor hatten beide die vier Runden mit 13 unter Par beendet. Sepp Straka verbesserte sich am Schlusstag mit einer starken 66 und insgesamt neun unter noch um 17 Positionen auf Rang zehn.

Knapp an Rekord vorbei

English, der bei den US Open vergangene Woche Dritter geworden war, beendete das mit 7,4 Millionen US-Dollar dotierte Turnier in Connecticut mit einer 65er-Runde. Hickock benötigte 67 Schläge. Nach sieben Pars entschied English das Play-off schließlich mit einem Birdie zu seinen Gunsten.

Nur ein Turnier in der PGA-Geschichte ging über noch mehr Bahnen im Stechen. 1949 wurden Lloyd Mangrum und Cary Middlecoff nach elf zusätzlichen Bahnen wegen der anbrechenden Dunkelheit zu gemeinsamen Siegern erklärt. Acht Bahnen im Stechen gab es zuvor auf vier PGA-Turnieren.