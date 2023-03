Bei Hass-Duell: Ausschreitungen schockieren Handball-Liga

Bereits im Vorfeld riefen die beiden Präsidenten der Klubs die Fans dazu auf, friedlich zu sein und die Fans des anderen Teams zu respektieren. Während dem Spiel war davon dann recht wenig zu sehen. Bereits nach 12 Minuten war die Hölle los, als der Keeper der Gäste mit einer Münze beworfen wurde und am Kopf getroffen wurde.



Nach 15 Minuten eskalierte dann die Situation völlig. Als die Fans von Eurofarm Pelister ins Stadion gelassen wurden, zündeten sie direkt Pyrotechnik und bewarfen den Gästeblock mit Gegenständen.

Only minutes after everything escalated (video)! This resulted in the police entering the court and postponing the match by 20 minutes. Some of the worst scenes in handball I’ve seen. Big respect to the Vardar players to try to stop the madness. pic.twitter.com/KM6E6Ap1Ey