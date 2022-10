Fivers gelingt Aufstieg im Europacup

Erfolgserlebnis für die Fivers Margareten: Nach der knappen Niederlage am Samstag schaffen die Wiener doch noch den Aufstieg in die dritte Runde des European Handball-Cup.

Die Fivers Margareten haben die dritte Runde des European Handball-Cups erreicht. Die Wiener stiegen gegen den isländischen Club KA Heimilid Dalsbraut nach dem 29:30 am Vortag auf, indem sie das neuerlich in der eigenen Halle ausgetragenen Rückspiel am Samstag 30:26 (17:12) gewannen. Ihr nächste Gegner ist noch nicht bekannt, die Auslosung steht noch aus. HLA-Meister Krems gewann sein Zweitrunden-Hinspiel deutlich, Bregenz hingegen verlor nach Dreitore-Pausenführung noch.

Die Kremser fertigten den griechischen Club Pylea aus Thessaloniki daheim 34:25 (16:12) ab. Das wohl nur noch als Formsache zu erledigende Rückspiel am Sonntag steigt ebenso in der Wachau. Die Bregenzer unterlagen in Slowenien gegen Velenje 30:33 (17:14). Die Retourpartie geht am 5. November in Vorarlberg in Szene.