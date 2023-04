Handball: Qualigruppen für Heim-EM ausgelost

Mit der Auslosung der Qualifikationsgruppen ist am Donnerstag 587 Tage vor Beginn der Startschuss zur Frauen-Handball-Europameisterschaft 2024 in Österreich, Ungarn und der Schweiz gefallen.

Eine sogenannte Hammergruppe ergab sich bei der u.a. von EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner vorgenommenen Ziehung in Zürich keine. Österreichs Frauen, die in der Vorwoche das Ticket für die WM 2023 nur hauchdünn verpassten, sind als Co-Gastgeber automatisch qualifiziert.

In der Qualifikation kämpfen 31 Teams in sieben Vierer- und einer Dreier-Gruppe um 20 Endrunden-Tickets. Die Partien werden zwischen 11. Oktober 2023 und 7. April 2024 ausgetragen. Zeitgleich bestreiten die EM-Gastgeber sowie der -Titelverteidiger Norwegen an sechs Spieltagen den EHF Euro Cup.

Die Endrunde geht von 28. November bis 15. Dezember 2024 über die Bühne, Spielorte sind Basel, Debrecen, Innsbruck und Wien. In Tirol steigen in der Olympia World zwei Vorrundengruppen mit Österreich, die Wiener Stadthalle ist danach Gastgeber eines Hauptrundenpools sowie der abschließenden Partien ab dem Semifinale.