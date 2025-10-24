Alles zu oe24VIP
Kevin Bonaldo
© getty

Trauer im Radsport:

Italiener Kevin Bonaldo mit 25 Jahren gestorben

24.10.25, 16:46
Teilen

Tragische Nachricht aus Italien: Radrennfahrer Kevin Bonaldo ist im Alter von 25 Jahren gestorben – einen Monat nach seinem Zusammenbruch beim Rennen Piccola Sanremo in Sovizzo.

Der italienische Radrennfahrer Kevin Bonaldo ist einen Monat nach seinem Zusammenbruch gestorben. Das bestätigte sein Team SC Padovani Polo Cherry Bank am Freitag. Bonaldo war am 21. September nach dem Zieleinlauf beim Rennen Piccola Sanremo in Sovizzo kollabiert und seither in einem Krankenhaus in Vicenza behandelt worden.

Trotz intensiver medizinischer Betreuung konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden. Sein Verein und zahlreiche Wegbegleiter zeigten sich tief betroffen. Die italienische Radsportgemeinde trauert um einen ehrgeizigen und beliebten Fahrer, der laut seinem Team „immer mit Herz und Leidenschaft im Sattel saß“.

Details zu den genauen Umständen seines Todes wurden bislang nicht bekannt gegeben.

