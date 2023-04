Judo-Ass Fara feiert seinen größten Erfolg

Judoka Aaron Fara hat mit dem Sieg beim Grand Slam in Antalya am Sonntag seinen bisher größten Erfolg gefeiert.

Der 25-jährige Niederösterreicher vom JC Wimpassing setzte sich in der Klasse bis 100 kg im Finale gegen den Schweizer Daniel Eich, 19. der Weltrangliste, durch und sorgte damit für den dritten rot-weiß-roten Grand-Slam-Triumph in Folge. Fara bugsierte sich unter die Top 20 der Weltrangliste und auf Direkt-Qualifikationskurs für die Olympischen Spiele in Paris 2024.

Zuletzt hatten im März Michaela Polleres (-70 kg) in Taschkent und Wachid Borchashvili (-81) in Tiflis für die Erfolge gesorgt. Fara war in Taschkent erst im Finale gescheitert. "Wir sind richtig stolz auf Aaron und unser gesamtes Team. Es ist der dritte Erfolg innerhalb von vier Wochen, eigentlich verrückt. Es beweist, dass wir gute Arbeit leisten", sagte ÖJV-Headcoach Yvonne Bönisch in einer Aussendung.