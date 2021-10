Gerald Eidenberger, Vizepräsident des heimischen Judoverbands (ÖJV), ist am Samstag "nach kurzer, schwerer Krankheit" im 60. Lebensjahr verstorben.

Das gab der ÖJV am Sonntag in einer Aussendung bekannt. Die Nachricht vom Ableben des Oberösterreichers ereilte den ÖJV am Samstag nach der Generalversammlung in Eugendorf, bei der Eidenberger als Vizepräsident bestätigt worden war.