Keiner kennt ihn – aber ER ist 25-facher Weltmeister
© Instagram

Beeindruckend

Keiner kennt ihn – aber ER ist 25-facher Weltmeister

06.11.25, 15:40
Teilen

Er ist einer der erfolgreichsten Fallschirmspringer der Welt – und doch kaum bekannt.

Stefan Wiesner (42) hat in seiner Karriere 25 Weltmeistertitel gewonnen und verbrachte laut merkur.de bereits eine ganze Woche seines Lebens im freien Fall.

Seine Leidenschaft für den Sprung aus der Luft liegt in der Familie. Schon sein Großvater gehörte zu den ersten Fallschirmspringern des Landes, sein Vater wurde Weltmeister. Wiesner selbst absolvierte seinen ersten Sprung mit acht Jahren im brandenburgischen Neuhausen bei Cottbus – gemeinsam mit seinem Vater.

Heute lebt der Extremsportler in Bad Kohlgrub (Oberbayern) und trainiert auf dem Heeresflugplatz Altenstadt, wo er Mitglied der Sportfördergruppe der Bundeswehr ist. Über 17.000 Sprünge hat er bereits absolviert, Spezialgebiet: Zielspringen – dabei müssen Sportler punktgenau auf einer Fläche landen, die so klein ist wie eine Fünf-Cent-Münze.

Wiesner gilt in seiner Nischensportart als Ausnahmeathlet. Seit 2013 dominiert er die Weltcup-Serie, bei Militär- und Zivilmeisterschaften gleichermaßen. Doch trotz seiner Erfolge bleibt er bescheiden. „Ich bin nur der Team-Opa“, sagt er lachend, wenn ihn Zuschauer auf Wettkämpfen fragen, ob er der Trainer sei.

Im November steht für den Rekordmann der nächste große Wettbewerb an – die Militär-Weltmeisterschaft in Katar. Und eines scheint sicher: Wenn es darum geht, aus dem Himmel auf den Punkt zu treffen, ist Stefan Wiesner weiter die unangefochtene Nummer eins.

