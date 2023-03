Blech-Pech für Gogl-Walli bei Hallen-EM

Susanne Gogl-Walli ist am Samstagabend bei der Leichtathletik-Hallen-EM in Istanbul über 400 m an die vierte Stelle gelaufen.

Die 26-Jährige sorgte in 51,73 Sek. für einen neuen österreichischen Indoor-Rekord. Gold ging an die Niederländerin Femke Bol, die sich in 49,85 durchsetzte. Sprinter Markus Fuchs kam im Finale über 60 m an die siebente Stelle, seine 6,59 Sek. bedeuteten persönliche Bestleistung. Europameister wurde der Italiener Samuele Ceccarelli in 6,48.

"Die Finalteilnahme war ein großer Traum, den ich mir erfüllt habe. Ich bin überglücklich", sagte Walli. Ebenfalls einen Traumtag erwischte Fuchs. Der Niederösterreicher war Samstagfrüh in seinem Vorlauf in 6,66 Sek. Dritter geworden und hatte sich mit der insgesamt zehntbesten Zeit souverän für die Abendsession in der Ataköy Arena qualifiziert. Im Halbfinale drückte er seine persönliche Bestleistung bereits auf 6,60 Sek. und war Zweiter hinter Olympiasieger Lamont Marcell Jacobs aus Italien (6,52) sowie gesamt Achtschnellster.

"Ich kann es nicht glauben. Ich hatte das Riesenziel, einmal in einem europäischen Finale zu stehen. Ich gehöre jetzt zu den Top-8 Sprintern in Europa, da wollte ich immer hin. Das war endlich das, was ich immer zeigen wollte", sagte Fuchs nach dem ersten Finale seiner Karriere auf großer Bühne. "Genießen und noch einen super Lauf raushauen", hatte er sich dafür vorgenommen.