Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
Marathon
© Getty

Todesdrama

Marathon-Läufer (27) bricht 100 Meter vorm Ziel zusammen – tot

11.11.25, 12:25
Teilen

Der Nizza-Marathon wurde von einem tragischen Todesfall überschattet.

Beim traditionsreichen Nice–Cannes-Marathon ist ein 27-jähriger Läufer wenige Meter vor der Ziellinie zusammengebrochen und verstorben. Der junge Sportler, der aus dem Elsass stammen soll, erlitt Berichten zufolge rund 100 Meter vor dem Ziel einen Herzstillstand.

Große Trauer

Mehr als 22.000 Teilnehmer hatten sich auf die 42,195 Kilometer von Nizza Richtung Cannes begeben. Als sich der 27-Jährige der Ziellinie auf dem Boulevard de la Croisette näherte, brach er plötzlich zusammen. Helfer und medizinisches Personal waren schnell zur Stelle und leiteten umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Trotz intensiver Bemühungen konnte der junge Mann jedoch nicht mehr gerettet werden. Nach Angaben der Organisatoren war er gut trainiert und hatte sich gezielt auf den Lauf vorbereitet.

Der Marathon-Direktor Pascal Thiriot äußerte sich tief betroffen: „Wir sind erschüttert. Es war ein erfahrener Läufer, kein Anfänger. Alles deutet darauf hin, dass er regelmäßig trainiert hat.“ Auch der Bürgermeister von Cannes, David Lisnard, sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus und würdigte die Helfer, die sofort reagiert hätten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden