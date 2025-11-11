Marathon-Läufer (27) bricht 100 Meter vorm Ziel zusammen – tot

Der Nizza-Marathon wurde von einem tragischen Todesfall überschattet.

Beim traditionsreichen Nice–Cannes-Marathon ist ein 27-jähriger Läufer wenige Meter vor der Ziellinie zusammengebrochen und verstorben. Der junge Sportler, der aus dem Elsass stammen soll, erlitt Berichten zufolge rund 100 Meter vor dem Ziel einen Herzstillstand.

Große Trauer

Mehr als 22.000 Teilnehmer hatten sich auf die 42,195 Kilometer von Nizza Richtung Cannes begeben. Als sich der 27-Jährige der Ziellinie auf dem Boulevard de la Croisette näherte, brach er plötzlich zusammen. Helfer und medizinisches Personal waren schnell zur Stelle und leiteten umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Trotz intensiver Bemühungen konnte der junge Mann jedoch nicht mehr gerettet werden. Nach Angaben der Organisatoren war er gut trainiert und hatte sich gezielt auf den Lauf vorbereitet.

Der Marathon-Direktor Pascal Thiriot äußerte sich tief betroffen: „Wir sind erschüttert. Es war ein erfahrener Läufer, kein Anfänger. Alles deutet darauf hin, dass er regelmäßig trainiert hat.“ Auch der Bürgermeister von Cannes, David Lisnard, sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus und würdigte die Helfer, die sofort reagiert hätten.