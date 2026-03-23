Nach Knockout: 19-jährige Boxerin im Koma

Die 19-jährige US-Boxerin Isis Sio wurde bei einem Kampf so schwer verletzt, dass sie in ein künstliches Koma versetzt wurde.

Laut dem Portal "ProBox TV" ging die junge Boxerin am Samstagabend in San Bernardino (Kalifornien) im Kampf gegen Jocelyn Camarillo in der ersten Runde K.O.

Auf Instagram teilte das Portal: "Unsere Gedanken sind in dieser sehr schweren Zeit bei ihr und ihrer Familie." Wie die Nachrichtenagentur "AP" berichtet, kassierte Sio mehrere Schläge und ging in der ersten von vier angesetzten Runden zu Boden. Sie wurde danach in ein Krankenhaus gebracht.

Die 19-Jährige kämpft in der Gewichtsklasse Junior-Bantamgewicht. In dieser Klasse treten Boxerinnen mit einem Körpergewicht um die 50 kg an.